شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم العريبى اللاعب البحرينى يصل محكمة تايلاندية لمواجهة طلب تسليمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل لاعب كرة القدم البحرينى المحبوس حكيم العريبى، الذى فر من بلاده ولديه وضع لاجئ فى أستراليا، إلى محكمة تايلاندية اليوم الاثنين مكبل القدمين لمواجهة طلب تسليمه للبحرين.

وانتظر مراسلون ونشطاء ومسئولون، بمن فيهم السفير الأسترالى المكلف إلى تايلاند ألان ماكينون، لاستقبال العريبى الذى دخل مبنى المحكمة وهو يرتدى زى السجن بلونه البنى الفاتح .

وألقت السلطات القبض على العريبى فى نوفمبر أثناء قضاء شهر العسل فى بانكوك، بموجب إخطار أصدرته الشرطة الدولية (الإنتربول) بناء على طلب من البحرين التى كان قد فر منها عام 2014 وحصل على حق اللجوء فى أستراليا.

وفى الأسبوع الماضي، قدم ممثل ادعاء تايلاندى طلب تسليم من البحرين إلى المحكمة، قائلا إنه أظهر أن العريبى ارتكب مخالفة جنائية وبالتالى ينبغى تسليمه.

وأدين العريبى بتخريب مركز للشرطة فى البحرين، وحُكم عليه غيابيا بالسجن 10 أعوام، لكنه ينفى ارتكاب أى مخالفات ويقول إنه كان يشارك فى مباراة مذاعة تلفزيونيا فى نفس وقت تخريب المركز.



اللاعب البحرينى حكيم العريبى يصل المحكمة فى تايلاند



اللاعب البحرينى حكيم العريبى يصل المحكمة



اللاعب البحرينى حكيم العريبى يصل المحكمة فى تايلاند



اللاعب البحرينى حكيم العريبى يصل المحكمة فى تايلاند