السعودية تعلق على "حكام الكويت"

وهنأ سفير المملكة في الكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود قيادة الكويت وشعبها بالعيد الوطني والذكرى الـ13 لتولي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم، حسب صحيفة الوطن الكويتية.
وقال السفير السعودي، إن "حكام الكويت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أرسوا دعائم الحكم الرشيد فيها بكل حكمة واقتدار حتى تسلم مسند الإمارة من بعدهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي واصل قيادة المسيرة بما حباه الله من مقومات القيادة ولما يتمتع به سموه من دراية وخبرة تراكمت خلال سنوات توليه المسؤولية في مراكز مختلفة في منظومة الحكم الكويتي".
وأضاف سلطان بن سعد أن "مرور 58 عاما على استقلال دولة الكويت "يذكرنا بجهود الأجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاما ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا".
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