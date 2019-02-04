شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الإسكان» بشأن ضريبة القيمة المضافة على المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الإسكان أن ضريبة القيمة المضافة تكون على المنزل الأول، مؤكدة أن الدولة تتحمل الضريبة المضافة من قيمة المنزل حتى 850 ألف ريال.

جاء ذلك ردا من الإسكان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على استفسار مواطن قال فيه: “بعت أرض قبل شهر، فهل علي ضريبة؟ وأرغب بشراء أرض لسكن فهل علي ضريبة أم على مالك الأرض؟”.

وردت الإسكان بقولها: “إن ضريبة القيمة المضافة تكون على المنزل الأول، علماً بأن الدولة تتحمل الضريبة المضافة من قيمة المنزل حتى 850 ألف ريال، وللمزيد عن مبادرة تحمل الضريبة ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي هنـا“.