شكرا لقرائتكم خبر عن «ممارسة التسول».. شائعة خبيثة تستهدف علاقات المملكة ومصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفى مصدر مصري حكومي، إجبار السلطات السعودية ممثلة بسفارتها في القاهرة، حاملي تأشيرات العمل أو العمرة المصريين على توقيعهم إقراراً بعدم ممارستهم التسول في المملكة.

وأكد المصدر المصري أن ما نشر بهذا الخصوص على بعض المواقع الإخبارية، “شائعة خبيثة، الغرض منها تعكير صفو العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية”.