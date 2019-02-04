شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة زيارة البابا إلى شباب العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

زيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات، مقرونة بزيارة شيخ الأزهر، رسالة إلى الفئات المجتمعية على صعيد العالم خصوصاً الشباب. هي رسالة تستخلص الماضي وتنقله مع الحاضر وعبره إلى المستقبل. المسألة عميقة لكن ليست صعبة بوجود النية الصادقة والإرادة القوية الصلبة، وهو ما يتحقق الآن في دولة الإمارات على نحو لافت.

رسالة الإمارات إلى العالم لخصها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حين قال إن إماراتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كانت وستظل بلاد الاعتدال والتعايش، وإن اللقاء الذي سيجمع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر أحمد الطيب سيحمل إلى العالم رسالة أن منطقتنا عاشت في وئام وسلام.

لن يتقدم العالم إلا إذا تعرف بعضهم إلى بعض بشكل أكثر وعياً وجدية وإصراراً على العلم والثقافة والمعرفة، هكذا تفكر الإمارات، ومن هنا تنطلق، وإلى هذا وأمثاله تنادي. هذه هي رسالة الإمارات التي تؤكدها للعالم، خصوصاً لشباب العالم، زيارة البابا فرنسيس، مستحضرةً تاريخاً من إسهام المسيحيين العرب في بناء النهضة الثقافية العربية.

لو أن كل شاب عربي أو مسلم أو من أي جنسية أو جنس أو دين فهم رسالة زيارة البابا إلى الإمارات بالتزامن مع زيارة شيخ الأزهر، وفهم أهمية وضرورة ومغزى هذا الاحتفاء المدوي من قبل قيادة وحكومة وشعب الإمارات، لما انضم من انضم أو حاول الانضمام إلى تيارات الفكر الظلامي، حيث النور يطرد الظلام ثم لا يترك له أثراً.

فهل تستوعب هذه الرسالة من قبل الشباب والطلاب؟ لا بد، ومطلوب من المدارس والجامعات والمراكز والمؤسسات الشبابية إيلاء العناية الكافية بهذا الجانب، وطرح ثقافة التسامح كجزء أساسي في المناهج من خلال المقدمات النظرية واستعراض التجارب العالمية، ولعل تجربة الإمارات واحدة مما يشار إليه بقوة، وينظر إليه باعتزاز.

هذه هي دولة الإمارات التي تبني حاضرها ومستقبلها بيد، وتؤدي واجباتها إزاء الجيران والأشقاء والأصدقاء باليد الثانية. هذه هي دولة الإمارات التي تواجه التطرف والإرهاب بالفكر والعدل والأمن، الإمارات التي تنجح في الاقتصاد والتنمية كما تنجح في التنمية السياسية، وفي الثقافة والمجتمع والأخلاق، الإمارات الأنموذج الذي يعبر عن نفسه بإيجابية منقطعة النظير.

وهذه هي رسالة زيارة البابا إلى شباب العالم، فالدولة التي تستضيف بابا الفاتيكان هذه الأيام، تستضيف في كل الأيام أطيافاً من شباب العالم، من مختلف البلاد والأديان والأفكار، ويجد شباب العالم فيها بيئة ملائمة ذات ظروف طبيعية غير ضاغطة، بيئة تحرص على اللقاء والعمل والحياة.

رسالة زيارة البابا إلى شباب العالم هي رسالة الأمل، نحو مستقبل من الفرح.

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