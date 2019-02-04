الشامسي: الاستدامة تتطلّب الابتعاد عن النمطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أهمية عنصري الابتكار والإبداع في تمكين المؤسسات من التناغم مع التطورات والطفرات الهائلة التي يشهدها عالمنا اليوم، وخصوصاً في مجال التقنيات والتحول الإلكتروني والذكيّ، والانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات نحو آفاق غير مسبوقة كانت تبدو ضرباً من الخيال قبل سنوات قليلة.

قال، إنّ على المؤسسات التي تسعى إلى الاستدامة والمنافسة أن تركّز على الابتعاد عن النمطيّة وتجاوز التقليدي، سواء في الخدمة أو المنتج، وأن تحرص على استغلال الطاقات الكامنة لدى موظفيها، من خلال تحفيز جوانب التفكير الإبداعي والابتكاري لديهم، وتشجيعهم على طرح الأفكار الخلاقة التي تسهم في تمكينها من الانسجام والتكامل مع روح العصر وتطوراته المتسارعة، وتحقيق السبق والتفوق في كافة جوانب عملها، بما يتجاوز توقعات المتعاملين، ويقلّص الفجوة إلى أبعد الحدود بينها وبين أفضل وأكثر المؤسسات النظيرة لها تطوّراً وحداثة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاحتفال بشهر الإمارات للابتكار 2019، التي تنظمها الهيئة في مبنى الإدارة العامة للهوية بمدينة خليفة في أبوظبي، بمشاركة العديد من المؤسسات المحليّة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنيات الوثائق وحماية البيانات، والتحقق من الهوية.

وأضاف الشامسي أنّ الإبداع والابتكار يجب أن ينطلق من البيئة التي تعيش فيها المؤسسة، وأن يكون منسجماً مع قيمها، وأن يسهم في تغيير وتطوير واقعها، والانتقال به نحو الأفضل، مع ضرورة أن يستند هذا الانتقال إلى أسس متينة وقواعد راسخة تقوم على التخطيط الدقيق والتحليل العلمي والقرار المدروس بعيداً عن الارتجالية ومبدأ التجربة والخطأ، وهو ما يضمن الوصول إلى النتائج المرجوة التي تصبّ في صالح المؤسسات والدول والمجتمعات.

ودعا كافّة منتسبي الهيئة إلى استغلال فعاليات شهر الابتكار؛ للاطلاع على كلّ ما هو جديد ومتطور، كلٌّ في مجال عمله، والاستفادة مما تعرضه الجهات والشركات المشاركة في إطلاق العنان لخيالاتهم، وتطوير آفاق تفكيرهم، واعتبارها بمثابة جلسات عصف ذهني مفتوحة، تتميّز بالتفكير خارج الصندوق.

واطلع عقب افتتاحه الفعاليات على المشاريع والخدمات التي تعرضها الهيئة، واستمع إلى شرح من المشرفين عليها حول جهاز الخدمة الذاتية الذي يتيح للمتعاملين العديد من الخدمات التي تقدّمها الهيئة في كافة قطاعاتها.

وعرّج على أجنحة العديد من الشركات والمؤسسات المشاركة؛ حيث تعرّف من القائمين عليها إلى أحدث التقنيات التي ابتكرتها تلك المؤسسات؛ لضمان مأمونية الوثائق وسلامتها ومكافحة التزوير.

وزار مركز البيانات الجديد الذي أنشأته الهيئة، والذي يضم كافة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، والذي تمّ تزويده بكافة الوسائل والخدمات التي تضمن كفاءة الأداء واستمرار العمليات على مدار الساعة دون انقطاع.

حضر الافتتاح العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة، والعميد سهيل جمعة الخييلي المدير العام للجنسية بالإنابة، وعدد من الضباط والمسؤولين في الهيئة.

وكان يوسف البلوشي، المدير التنفيذي لشؤون سعادة المتعاملين في الإدارة العامة للهويّة، قد ألقى كلمة في افتتاح الفعاليات أكّد فيها أن الهيئة تستلهم في فعالياتها الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للدولة التي تركّز على جعل شهر الابتكار منصّة لعرض الأفكار والحلول الإبداعية التي تسهم في الوصول إلى مجتمع الرفاهية.

وقال إنّ الابتكار أصبح أمراً حيوياً وجوهرياً من أجل البقاء والنمو، وبناء الغد المشرق لدولتنا الحبيبة.