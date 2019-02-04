الميليشيات تقصف للمرة الثانية مخيماً للنازحين في حجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء :”الخليج 365”



قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، وللمرة الثانية، مخيماً للنازحين في محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ونتيجة لقصف مدفعي من قبل ميليشيات الحوثي، مساء امس الأول، أصيب طفلان وامرأتان، بجروح بالغة جراء سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي على مخيم «شليلة» للنازحين بمديرية حرض. وهذه هي المرة الثانية التي يقصف فيها الحوثيون المخيم، بعد قصف مماثل، أواخر الشهر الماضي، أسفر عن مقتل ثمانية نازحين، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

في الأثناء، يواصل طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، دوره الفاعل في إسناد قوات الشرعية اليمنية الممثلة في الجيش الوطني وتشكيلات المقاومة في مناطق المواجهات في البلاد، فضلاً عن دوره الحاسم في تقويض حركة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الرافضة للسلام، وتدمير قدراتها التسليحية، وصواريخها المهربة إليها من إيران.

وفي سياق دوره القتالي الفاعل استهدفت مقاتلات التحالف العربي، امس، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء بخمس غارات.

كما استهدف طيران التحالف بخمس غارات مماثلة مواقع الميليشيات مديرية المراشي بمحافظة الجوف.

وشن طيران التحالف غارتين على مواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيات في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وكان طيران التحالف شن غارة استهدفت سيارة محملة أسلحة في وادي مور بين مديرية كشر بمحافظة حجة، ومديرية القفلة بمحافظة عمران، واستهدفت بغارة اخرى مركبة للميليشيات شمال شرق مديرة كشر، حيث تدور مواجهات بين القبائل والحوثيين.

الى ذلك، أفادت مصادر قناة «العربية» في اليمن، بأن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي سقطوا، امس الأحد، نتيجة انفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة بمعسكر الحمزة جنوب شرق محافظة إب.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات حاولت إطلاق الصاروخ لكنه انفجر في مكانه فور إطلاقه، مخلفاً قتلى وجرحى من الحوثيين ومدنيين مجاورين للمعسكر الذي يعد من أهم المعسكرات التدريبية للحوثيين بمحافظة إب، وتتواجد فيه آليات عسكرية كبيرة موزعة على عدة مواقع في المعسكر وفي الأودية القريبة منه.