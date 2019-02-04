الشيخة جواهر وانتصار السيسي تناقشان واقع وتحديات المرأة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس الأول، بقصر العروبة في العاصمة المصرية القاهرة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وناقشتا مجموعة من القضايا المتعلقة بواقع وتحديات المرأة العربية، وسبل الارتقاء بها وتنمية الأطفال واليافعين.

وتزور سمو الشيخة جواهر القاسمي، مصر، يرافقها وفد يضم ممثلين عن عدد من المؤسسات المعنية بالأسرة والمرأة والأطفال واليافعين في الشارقة. وتهدف الزيارة إلى استعراض تجربة الشارقة التنموية وتوسيع آفاق الشراكة، والتعاون مع المؤسسات المعنية في مصر.

وناقشت سموها مع انتصار السيسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها واقع وتحديات المرأة العربية، وسبل تعزيز الارتقاء بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق وطموحات الأطفال والشباب العرب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم مسيرة التنمية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.

ورحبت انتصار السيسي بالشيخة جواهر في بلدها الثاني مصر، معربة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الأخوية التاريخية بدولة الإمارات، وما يجمعهما من تعاون وثيق ومصير مشترك.

وأكدت حرص مصر على دفع جهود التعاون بين البلدين في تلك المجالات، خاصة في ظل ما تشهده إمارة الشارقة خاصة، ودولة الإمارات عامة، من نهضة حضارية وثقافية شملت مختلف مناحي الحياة، بما يسهم في دفع جهود العمل العربي المشترك، ويعزز من قدرة المجتمعات العربية على التصدي للتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

وتقدمت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالشكر إلى انتصار السيسي على حفاوة استقبالها، الذي يعكس أصالة وعراقة شعب مصر وعلاقاته التاريخية المميزة بالشعب الإماراتي.

وقالت سموها: «أشعر في مصر كأنني في وطني وبين أهلي، فلهذا البلد مكانته الخاصة وتأثيره غير العادي في كل من يدخله، فيه نستشعر قوة التاريخ و عظمة الحضارات التي احتضنتها أرضه، وفي واقعه أقرأ فصول تجربة شاملة حققت نتائج نفخر بها على الصعد الاجتماعية والثقافية والفنية، ولا تزال تشكل مصدر إلهام لغيرها من المجتمعات العربية».

وأكدت سموها أن استعادة بريق النهضة العربية يحتاج إلى تنسيق على مستوى عال بين المكونات الاجتماعية بمختلف تخصصاتها، موضحة أن العمل الاجتماعي له ميزة وسمات تجعله يتفوق على أي عمل آخر؛ لأنه يقاد ويوجه بالضمير والحس الإنسانيين، فيتجاوز الحدود والاختلافات ويمنح مخرجات التعاون صفة النبل التي تمكنها من الاستمرار والتطور.

ووصفت سموها التجربة الاجتماعية والثقافية المصرية بأنها تعبير مكثف عن القيم والمبادئ الأصيلة التي يتحلى بها شعب مصر، ونتيجة طبيعية لاهتمامه بالثقافة ونشرها نهجاً وممارسة يومية في حياة المصريين منذ زمن بعيد.

وأضافت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «تجذبني غزارة مخرجات التجربة المصرية لزيارة هذا البلد، مما يجعل من لقائي مع انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية مصر العربية، فرصة للتباحث في القضايا الاجتماعية والتنموية التي نعمل في البلدين على تطويرها والارتقاء بمخرجاتها».

ونوهت سموها بتجربة المرأة المصرية بشكل خاص، والتي أنتجت أسماء كبيرة لنساء تركن بصماتهن في مجمل مراحل مسيرة التنمية المصرية والعربية أيضاً.

وقالت سموها: «شكلت المرأة المصرية الأديبة والمثقفة والشاعرة والفنانة والقائدة الاجتماعية، مصدر إلهام للمرأة العربية وكانت محفزاً على مزيد من الجهد والعمل لتطوير الذات والإيمان بالقدرات؛ لذا اعتبر أننا جميعاً مدينون لهذه التجربة ومدينون للشعب المصري في مجمله؛ حيث كانت المرأة المصرية في طليعة النساء المشاركات في صنع القرار منذ العام 1881، ليأتي الاتحاد النسائي المصري الذي تأسس في العام 1923 استثماراً لعطاء المرأة وتضحياتها، في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي المصري».

كما نوهت سموها بأن التجربة المصرية لا تقتصر على تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها وصون حقها في التعليم والعمل والإبداع؛ بل تشمل كافة مؤسسات المجتمع التي ترعى الأطفال والشباب واليافعين، وتوفر لهم الأطر الاجتماعية في مختلف التخصصات، بما يضمن بناء شخصية وطنية عربية إنسانية، ويمنح المجتمع القوة في مواجهة جميع التحديات خلال مسيرة تطوره.

وأقامت انتصار السيسي مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، احتفاء بزيارتها لمصر، حضرها عدد من القيادات النسوية الناشطات في القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

ورافقت سموها خلال الزيارة، الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخة عائشة خالد القاسمي، عضوة مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسوسن جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ونورة النومان، رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، وإرم مظهر علوي مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي.

ويشمل برنامج سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في مصر، زيارة عدد من المؤسسات المصرية التنموية، ولقاء ممثليها وكوادرها، للاطلاع على آخر التطورات والتعرف إلى فرص التعاون، وتعزيز جسور التواصل التاريخية بين البلدين. (وام)