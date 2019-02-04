قمة مثيرة للجزيرة وشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعود عجلة دوري الخليج العربي إلى الدوران من جديد اليوم، بعد فترة توقف دامت 52 يوما وحوالي 1250 ساعة، بسبب إقامة مباريات كأس آسيا التي ودع منتخبنا الوطني منافساتها من الدور نصف النهائي.

وتتطلع الفرق ال14 في المسابقة إلى تلميع صورتها، وتحقيق بداية إيجابية في مرحلة الإياب التي تفتتح مساء اليوم بإقامة 4 مباريات، تبرز فيها موقعة الأسبوع بين الجزيرة وشباب الأهلي.

وستكون ضربة البداية في الفجيرة، مع لقاء دبا الفجيرة والوصل، على أن يستقبل بني ياس ضيفه الفجيرة، بينما سيلعب عجمان مع النصر.

دبا الفجيرة مع الوصل..وبني ياس يستقبل الفجيرة

عجمان يلاقي النصر بذكريات نتيجة الذهاب

يوم غد الثلاثاء، فستقام 3 مباريات، الأولى بين اتحاد كلباء والوحدة، ويستقبل الشارقة ضيفه الظفرة، على أن يكون الختام مع مباراة العين والإمارات.

في اللقاء الأول،لن يمتلك كل من الجزيرة وضيفه شباب الأهلي الكثير من فرص نزيف النقاط، حين يستهلان رحلتهما في مرحلة الإياب بموقعة نارية ستجمع بينهما في الثامنة مساء اليوم على أرض استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويدرك الفريقان أن الفوز وحده سيكون سبيلهما من أجل الوصول إلى قمة الترتيب، وتقليص الفارق مع الشارقة المتربع على القمة.

ويتطلع الجزيرة( 28 نقطة) إلى انتصار يسهم في دخوله شريكا مع الشارقة ( 31 نقطة) مؤقتا، لكن عليه الحذر من خطورة شباب الأهلي ( 25 نقطة) الذي يريد تعويض الخسارة المؤلمة التي مني بها ذهابا أمام فخر العاصمة 4-5.

ولم يحدث أي تغيير لدى الفريقين على مستوى«ميركاتو الشتاء»، باستثناء إعادة شباب الأهلي قيد اللاعب سعيد جاسم بعدما لعب مع الظفرة في مرحلة الذهاب.

وفي اللقاء الثاني، ستكون مباراة دبا الفجيرة مع الوصل التي ستقام على أرض ملعب الفجيرة في الخامسة والربع مساء أقرب إلى تحديد مصير بالنسبة إلى الفريقين على حد سواء.

يدخل دبا الفجيرة الأخير(4 نقاط) موقعة اليوم، بعدما أضفى تغييرات على تشكيلته الأساسية بالتعاقد مع الثنائي الأردني يوسف الرواشدة والبرازيلي سيلفا، كما ضم حمد إبراهيم وأحمد حبوش والمصري المقيم محمد فتحي، أملا في تعزيز وزيادة الخيارات الفنية لدى المدرب السوري محمد قويض.

ويمتلك «النواخذه» 4 نقاط من 13 مباراة لعبها ذهابا، مما سيدفع بعناصر الفريق إلى العض على النواجذ على كل نقطة في الدور الثاني، أملا في الوصول إلى بر الأمان رغم صعوبة المهمة التي تنتظر رجال المدير الفني السوري محمد قويض.

ولن يرضى الوصل بقيادة مديره الفني الجديد الروماني ريجيكامب من بداية الرحلة مع الفريق «الأصفر» بتعثر، خاصة وأن خسارة أولى قد تدفع بالفريق إلى صلب دائرة الخطر، وهو ما لا يتناسب مع قدرات الفريق أو يليق بتاريخ «الإمبراطور».

واستعاد الوصل الثاني عشر (11 نقطة) البرازيلي منديز من الفجيرة، حتى يشكل مربع الخطر مع مواطنيه كايو وليما فينيسوس وفابيو ليما الذي تقرر استمراره مع الإمبراطور رغم العروض المغرية التي حصل عليها من الهلال السعودي.

ويستهل النصر حقبته الجديدة مع المدير الفني الإسباني خوسيه بينات من ملعب راشد بن سعيد، حين يحل «العميد» ضيفا على عجمان السادس في الثامنة مساء اليوم، في لقاء ثأري بعدما فاز «البرتقالي» ذهابا في أرض النصر.

ويتطلع المدرب الإسباني إلى بداية قوية مع الفريق الأزرق، عبر نيل النقاط الثلاث التي قد تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب، بعدما أنهى الفريق مرحلة الذهاب في المركز التاسع.

وسيظهر النصر اليوم بحلة جديدة، مع إبرام النادي لثلاث تعاقدات جديدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد إعادة اللبناني جوان العمري والتشيلي فيرنانديز والبرازيلي دوترا.

وسيكون خط الدفاع الشغل الشاغل بالنسبة إلى المدرب الإسباني خاصة في ظل لعنة الإصابات التي طاردت كلا من محمد عايض في ختام مرحلة الذهاب أمام الجزيرة، والدولي خليفة مبارك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني في النهائيات الآسيوية.

أما عجمان الذي فوت على نفسه فرصة الاقتراب أكثر من مربع الذهب في ختام مرحلة الذهاب، فسيدرك أن الفوز في بداية مرحلة الإياب سيعزز من آماله في إنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن، بعدما حقق نتائج لافتة ذهابا،ولم يبرم الفريق أي صفقة في ميركاتو الشتاء، ليواصل الرهان على قدرات ستانلي وبابا ميام والمغربي عادل هرماش والبرازيلي فاندر فييرا.

ويستقبل بني ياس السابع (18 نقطة) في الخامسة و25 دقيقة عصر اليوم ضيفه الفجيرة (13 نقطة) في مواجهة يريد من خلالها كل فريق ضمان عدم التعرض للهزيمة.

ويمني بني ياس النفس بنتيجة إيجابية يرفع بها غلته، ويعزز من فرصة بقائه مع الكبار رسميا، وإن كان قد قطع خطوة مهمة ذهابا بعدما حصد 18 نقطة. ولم يحدث الفريق السماوي تغييرات على مستوى الرباعي الأجنبي أو جهازه الفني، بعدما برهن الفريق عن قدرات عالية في العديد من المباريات التي لعبها وتألق فيها الإسباني كوندي الذي سجل 11 هدفا في الدور الأول.

أما الفجيرة الذي تخلى عن البرازيلي رونالدو منديز الذي عاد إلى الوصل، فقد استطاع تعويضه بمواطنه صامويل روزا.