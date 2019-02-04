الأهلي يكتسح سيمبا.. والشحات «مستر أسيست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



قسا الأهلي المصري على ضيفه سيمبا التنزاني باكستاحه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها في الشوط الأول عمرو السولية (3) وعلي معلول (23) والنيجيري جونيور اجايي (31) وكريم وليد «نيدفيد» (34 و40) ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

كان حسين الشحات نجم المباراة الأكبر بعدما كان وراء ثلاثة أهداف من الأهداف الخمسة للأهلي، وقد أطلق عليه مشجعو الأهلي تسمية «مستر أسيست».

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة وحيدا بسبع نقاط، مقابل أربع لفيتا، فيما أصبح رصيد شبيبة الساورة نقطتين في ذيل الترتيب بينما تجمد رصيد سيمبا عند ثلاث.

من جهته، أكد الأوروجوياني، مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، أن الفريق قدم أداء جيدا في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم المارد الأحمر بخمسة أهداف نظيفة.

وقال لاسارتي عقب المباراة: «قدمنا أداء جيدا جدا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني هبط الأداء، وقمنا بتغيير اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، ومنحنا فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابات».. وتابع مدرب الأهلي: «نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة ساعدتنا على الفوز في المباراة، لكن هناك مباريات صعبة متبقية، والبطولة لم تنته».

كما عدد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، مكاسب فريقه بالفوز على سيمبا التنزاني، ومنها عودة عدد من اللاعبين من الإصابة أمثال رامي ربيعة وحسام عاشور وسعد سمير ومشاركة محمود وحيد أحد الوافدين الجدد للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية. فيما كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن الفريق الأحمر يلعب ب60% فقط من قوة الفريق بسبب الإصابات التي تضرب عناصر القوة بالفريق على رأسهم أحمد فتحي ووليد سليمان والمغربي وليد أزارو.

في المقابل، قال باتريك أوسيم، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إن فريقه ارتكب أخطاء فادحة أمام الأهلي، أدت لخسارته بخماسية نظيفة، مضيفاً عقب نهاية المباراة: «لم نتوقع أن نحصد أي نقطة من هذه المباراة، واستقبلنا هدفا مبكرا صعب من المهمة».