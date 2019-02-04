شكرا لقرائتكم خبر عن ليس كلاماً يقال.. بل قدّاس يقام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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سليمان جودة

رسالة اللقاء الباقية هي أن إيمان الإمارات بقيم التسامح كلها، ليس كلاماً في الهواء يقال، لكنه قداس على الأرض وفي الملأ يقام

روى الصحابة عن الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، أنه كان جالساً معهم ذات يوم، وأن جنازةً قد مرت من أمامهم، وأن الرسول قد وقف احتراماً لمرورها من أمامه، وأن وقوفه كان تلقائياً، فوقف الصحابة الذين كانوا في رفقته بالتالي امتثالاً لما فعل.

ولكن هذا لم يمنع أحد الصحابة من أن يقترب من رسول الإسلام، ثم يهمس في أذنه أن الجنازة هي لرجل يهودي من بين يهود المدينة فكان الصحابة على موعد مع درس من دروس النبي إليهم، ثم إلينا من بعدهم بالضرورة، حين قال على مسمع منهم في هدوء: إنها جنازة لإنسان.

وليست زيارة البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، إلى الإمارات هذه الأيام، إلا تأكيداً على الامتداد الإنساني في العلاقة التي لا بديل عن أن تربط بين أي شخصين على أي أرض.. ولذلك، صدق الذي أطلق على لقاء البابا أثناء زيارته، مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أنه لقاء الإخوة الإنسانية !.. إنه لقاء يجمع بين رأس الأزهر، باعتباره المؤسسة الإسلامية الأعلى في حياة كل مسلم، ورأس الفاتيكان باعتباره الموقع الديني الأعلى أمام كل مسيحي كاثوليكي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان، فلقد التقيا من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يأتي اللقاء بينهما ضمن رغبة الإمارات وهي تستضيف الرجلين، في إقامة أول قداس مسيحي كاثوليكي على أرض الجزيرة العربية كلها.. فإذا عرفنا أن ١٣٥ ألف شخص قد جاؤوا لحضور القداس الهائل في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، وإذا كان هذا الحشد محط اهتمام عالمي، تبين لنا البُعد الإنساني الرفيع الذي يميز هذا الحدث الاستثنائي من كل جوانبه.

إن العالم يمر بظروف تجعله أحوج ما يكون إلى هذا اللقاء، بين البابا والشيخ الإمام، ثم إنه أحوج ما يكون إلى القيم التي يسعى اللقاء إلى ترسيخها في وجدان كل إنسان.. فلم يحدث من قبل أن كان التطرف في الفكر وفي السلوك، يطارد الناس في مناطق متعددة على وجه الأرض، كما يطاردهم في اللحظة الحالية.. ولم يحدث من قبل في منطقتنا هذه على سبيل المثال، أن جرى تصنيف الناس دينياً، على نحو ما يجري تصنيفهم أمامنا، وإلا، فمنذ متى كان هذا المسلم سنياً، وكان ذاك شيعياً؟ منذ متى؟ إنهما يعبدان رباً واحداً، ويتبعان رسولاً واحداً، ويؤمنان بكتاب سماوي واحد ومع ذلك، بل رغم ذلك، يختلفان، وقد يقتتلان.

ولو آمن كل واحد منهما، بحق، بأنه إنسان قبل أن يكون مسلماً، وأن الآخر في مواجهته إنسان كذلك، قبل أن يكون مسلماً، وبالمنطق ذاته الذي دفع الرسول الكريم إلى الوقوف عند مرور جنازة الرجل اليهودي، لأدرك الاثنان أن ما بينهما أبقى، وأن ما يجمعهما أقوى مما يمكن أن يفرقهما.

لقد عاش الدكتور علي السمان رحمه الله، يرأس لجنة للحوار بين الأديان في القاهرة، ويسعى في كل مناسبة إلى إجراء حوار من هذا النوع على كل مستوى، وكان الأزهر الشريف يسانده في هذا الاتجاه، وكان الرجل الذي عاش حتى أغسطس (آب) قبل الماضي يواجه هجوماً بسبب فكرته، وبسبب يقينه في أن حواراً إيجابياً يمكن أن يقوم بين أتباع الديانات جميعاً، خصوصاً الديانات السماوية الثلاث بالطبع. وفي كل مرة كان يتكلم فيها في الموضوع، كان يعيد التأكيد على أن هناك الكثير المشترك بين الأديان، وأن هناك القليل المختلف بينها، وأن كل ما هو مطلوب أن نتجنب ما هو مختلف، وأن نتحدث في ما هو مشترك، وأن نلتقي عند نقطة في وسط الطريق.

ولا يريد لقاء الأخوة الإنسانية الذي تستضيفه أبوظبي سوى أن يعزف على الوتر المشترك بين الناس، لعلنا جميعاً نلتقي بدلاً من أن نفترق، فضلاً عن أن نتحارب، أو أن يواجه بعضنا البعض.. أما رسالة اللقاء الباقية فهي أن إيمان الإمارات بقيم التسامح كلها، ليس كلاماً في الهواء يقال، ولكنه قداس على الأرض وفي الملأ يقام.

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