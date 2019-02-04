حمدان بن محمد يشهد تتويج «العاصفة» بسيف ولي عهد دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، ختام فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة. وتابع السباقات الشيخ محمد بن راشد بن محمد راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأهدت «حبوبة» هجن العاصفة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك بحصولها على أغلى الرموز، سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح. وتمسكت «حبوبة» بالصدارة لعدد من الكيلومترات وسجلت زمناً جيداً قياساً بالأجواء الماطرة التي أقيم فيها السباق، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت بلغ 12:47:4 دقيقة. وقاد مضمر «حبوبة» وهجن العاصفة غياث الهلالي «محنة» للمركز الثاني،وحلت في المركز الثالث «العابر» لهجن الرئاسة، تحت قيادة محمد عتيق زيتون.

ولم تكتف هجن العاصفة بسيف الحول المفتوح؛ بل أضافت إليه خنجر الزمول المفتوح عن طريق «لافت» تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي. وجاء «مسلي» بشعار العاصفة ثانياً. وفي المقابل كان المركز الثالث من نصيب «عبرود» لهجن النايفات تحت قيادة المضمر راشد حمد البريصي المري.

من جانبها استحقت «البرشا» بشعار إعصار الغربية محمد زايد خلفان المنصوري، الحصول على سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح لأبناء القبائل، بعد أن قدمت أداء مميزاً تحت قيادة مضمرها حمود الوهيبي، بينما جاءت «القلادة» بشعار صالح محمد بن نصرة العامري، وكان المركز الثالث من نصيب «مكرمة» لحمد راشد حمد غدير الكتبي.

وحسم «الدرع» المملوك لسالم حمد الزفنة العفاري، المعركة على خنجر الزمول المفتوح لأبناء القبائل، وحل ثانياً «مبلش» لسعيد أحمد محمد دري الفلاحي، وجاء في المركز الثالث «بشار» لعتيق مطر حسن القبيسي.

ابن كليب يتمسك بصدارة بيرق الناموس

وأهدت «البرشا» مالكها محمد زايد خلفان المنصوري ثماني نقاط غالية بحصولها على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، ليرتفع رصيد إعصار الغربية في مسابقة بيرق الناموس إلى 14 نقطة. وبالمقابل أضافت «القلادة» أربع نقاط لصالح محمد بن نصرة العامري، رفعت بها رصيده إلى 26 نقطة، فيما وصل محمد راشد غدير الكتبي إلى 46 نقطة، وذلك بعد أن أضافت له «مكرمة» لحمد راشد غدير الكتبي نقطتي المركز الثالث.

من جانبه رفع الدكتور راشد حمد الزفنة العفاري رصيده إلى 16 نقطة، بحصول «الدرع» لسالم حمد الزفنة العفاري على النقاط الثماني المخصصة لصاحب خنجر الزمول المفتوح، وبالمقابل أضاف «مبلش» لسعيد أحمد محمد دري الفلاحي، أربع نقاط ارتفع بها رصيد سالم أحمد محمد دري الفلاحي إلى 13 نقطة، وذلك بحصوله على المركز الثاني في نفس الشوط.

ويحتل سيف علي راشد سويلم الكتبي، صدارة مسابقة بيرق الناموس ب49 نقطة، فيما يأتي في المركز الثاني محمد راشد غدير الكتبي ب46 نقطة، ثم فرج علي حمودة الظاهري ثالثاً ب27 نقطة، بينما يحل في المركز الرابع صالح محمد نصرة العامري ب26 نقطة، ويقف خامساً صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي ب22 نقطة، يليه سالم سعيد منانة الكتبي في المركز السادس ب22 نقطة.

وابتسم الحظ للهندية آشي ذوالفقار لتفوز بسيارة «كورولا» طرحها نادي دبي لسباقات الهجن للسحب كهدية منه للجماهير التي تحضر إلى ميدان المرموم لمتابعة فعاليات المهرجان، وشارك في السحب الآلاف من السياح الأجانب والعرب والوافدين.

وتعتبر آشي ذو الفقار من المداومين على الحضور إلى ميدان المرموم لمتابعة السباقات، وظلت موجودة يومياً طوال أيام المهرجان.

عبد الله الفلاسي: الإنجازات ليست غريبة على «العاصفة»

تقدم عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي بمناسبة حصول هجن العاصفة على سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح بالإضافة إلى خنجر الزمول، وقال إن الإنجازات ليست غريبة على هذه المؤسسة العظيمة التي عودتنا على الإنجازات، واكبر دليل على ذلك حصولها على سبعة رموز من أصل ثمانية رموز طرحت في هذا المهرجان.

علي بن سرود: الحدث استثنائي

تقدم علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالتهنئة إلى مؤسسة هجن العاصفة بمناسبة فوز (حبوبة) و(لافت) بسيف وخنجر سمو ولي عهد دبي، مشدداً على أن نجاحات هجن العاصفة أمر طبيعي، وأشار إلى أن اكبر دليل على ذلك هو فوز هذه المؤسسة بسبعة رموز في المهرجان الحالي، مبينا أن دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ووقوفه الدائم خلف هذه المؤسسة سبب رئيسي في ما يتحقق من إنجازات.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، ان النجاح الكبير الذي حققه المهرجان كان متوقعاً، وقال: قبل انطلاقة المهرجان جميع المؤشرات أكدت أننا موعودون بنسخة استثنائية، فجميع «العزب» حرصت على ترتيب أوراقها بصورة ممتازة للمشاركة، وبالفعل كان نتاج ذلك أن شاهدنا أشواطاً قوية واستثنائية في جميع الاعمار.