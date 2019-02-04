إيران تخشى تحركاً أوروبياً ينسف مشروعها الصاروخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى قادة النظام الإيراني مخاوف من تحركات أوروبية وصفوها ب«المعادية» لنسف مشروعهم المتعلق بالصواريخ، مهددين في الوقت ذاته بمواجهة ذلك عبر تطوير مدى صواريخهم الباليسيتية. وحذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، أوروبا من دفع حكومته إلى تعزيز مدى صواريخها عبر محاولة منعها من تطويرها. وقال سلامي عبر التلفزيون الرسمي السبت «في حال سعى الأوروبيون، أو غيرهم، إلى التآمر من أجل نزع صواريخ إيران، فسيجبرنا ذلك على القيام بقفزة استراتيجية» في هذا المجال. وأضاف «على كل من يسمعني اليوم، إدراك الواقع الجديد بشأن قدرات إيران الصاروخية: لا توجد عقبات أو قيود تقنية تقف في طريق زيادة مداها». وأوضح أن إيران تطور التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها بناء على «استراتيجية دفاعية» تتغير حسب الحاجة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إيران أنها أجرت اختباراً زعمت أنه «ناجح» لصاروخ عابر جديد يتجاوز مداه 1350 كلم، تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لتسلم نظام الملالي مقاليد السلطة في ايران. وجاء الإعلان رغم الانتقادات الموجهة للبرنامج الصاروخي الإيراني من جانب قوى غربية وإقليمية، تعتبره انتهاكاً لقرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) إضافة إلى ألمانيا في عام 2015.

وجمدت إيران الجزء الأكبر من برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي أبرمته عام 2015 مع دول كبرى، لكنها واصلت تطوير التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها الباليستية. واتهمت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي طهران بالعمل على تعزيز قدراتها الصاروخية التي تشكل تهديداً لأوروبا كذلك. لكن ايران تنفي ذلك وتصر على أن برنامجها الصاروخي «دفاعي بحت».

(وكالات)