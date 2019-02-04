شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. منارة الثقافة والفكر والأدب والقيم الأصيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاء بمرور 30 عاماً على مسيرة الشارقة الإعلامية، تكشف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أبرز المحطات التي شكلت نهضتها الإعلامية، وتعرض تاريخ تأسيس خمس قنوات تلفزيونية، وثلاث محطات إذاعية، مؤكدة رؤيتها في صناعة محتوى إعلامي نوعي يسهم في تحقيق تطلعات الإمارة واستكمال مشروعها الحضاري.

وبدأت حكاية الإعلام في الشارقة عام 1989 منذ انطلاق البث في «تلفزيون الشارقة»، الذي يعد أحد أبرز وأعرق المؤسسات الإعلامية في الإمارات ومنطقة الخليج، والذي نجح في تقديم محتوى إعلامي متكامل، يستهدف جمهوره بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأُوردية.

منذ افتتاحه على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تحت اسم «تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة»، مثل تلفزيون الشارقة إحدى منارات الثقافة والفكر والأدب والقيم الأصيلة في المنطقة، وحلت القناة منذ سنواتها الأولى ضيفاً على كل بيت إماراتي، لتقدم للمشاهدين سلسلة من البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

فصول الرواية انطلقت مع قناة واحدة لم يتجاوز عدد طاقمها في تلك السنوات 150 موظفاً، وبدأت عملها عبر بث أرضي استمر سبع سنوات، لتتحول بعده إلى البث الفضائي في العالم 1996، وتتصدر قائمة القنوات التلفزيونية العربية المحلية التي تحولت إلى البث الفضائي.

وشكل استحداث تلفزيون الشارقة استكمالاً لصورة الإعلام المرئي والمسموع في الشارقة؛ إذ كان صاحب السمو حاكم الشارقة افتتح في أغسطس من العام 1972 إذاعة الشارقة تحت اسم «إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة»، لتؤكد على مدار الأعوام الماضية، مكانتها كمنبر إعلامي مميز قادر على مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات المهنية الإذاعية، وتنطلق بهوية جديدة في العام 2015 تحت مسمى «إذاعة الشارقة».

وتواصلت مسيرة الإنجازات مع حلول العام 2007 الذي شهد انطلاق قناة الشارقة الرياضية التي كانت ولا تزال الشاشة الرياضية المتخصصة في التغطيات الميدانية، لباقة متعددة من الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والعربية والدولية، حيث ظلت الشاشة الأولى التي تنقل دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وسباقات الزوارق السريعة، وطواف الشارقة الدولي للدراجات، والدوري البلجيكي لكرة القدم، وغيرها من الفعاليات الرياضية المحلية والعربية والعالمية. ولم تكتفِ قناة الشارقة الرياضية بالتغطية الإعلامية وحسب؛ وإنما باتت واحدة من المؤسسات الصانعة للمشهد الرياضي الإماراتي؛ إذ عملت على تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية أبرزها «مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي»، و«بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات»، إلى جانب سلسلة شراكاتها الاستراتيجية ورعايتها للبطولات الرياضية المحلية.

وفي يوليو من العام نفسه 2007، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، انطلق البث في قناة الشارقة 2، التي تهدف إلى تثقيف شريحة واسعة من المشاهدين الناطقين بغير اللغة العربية، بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ إذ تبث القناة برامج محلية في تفسير القرآن الكريم، والسيرة النبوية، إضافة إلى برامج دينية بثلاث لغات هي: الإنجليزية والفارسية والأوردو.

وتوجت إنجازات الشارقة في مجال الإعلام المرئي والمسموع بتأسيس «مؤسسة الشارقة للإعلام» في العام 2009 التي بدأ معها انتشار البث التلفزيوني والإذاعي يأخذ منحى توسعياً، وانضمت إليها شبكة قنوات وإذاعات الشارقة، كما استحدثت في سياق رؤيتها التطويرية مزيداً من القنوات والإذاعات ليصل مجموع محطاتها إلى 5 قنوات تلفزيونية، و3 قنوات إذاعية، يعمل فيها أكثر من 1000 موظف وموظفة.

وأطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام في فبراير 2014 «قناة الشرقية من كلباء»، التي تبث محتوى إعلامياً لا ينفصل عن واقع المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة ومقوماتها الجمالية، وما تشهده من نهضة متنامية.

وتعكس شاشة القناة المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها المنطقة من كلباء، مروراً بخورفكان، ودبا الحصن، والمناطق التابعة لهذه المدن، فضلاً عن تسليطها الضوء على جماليات التراث المعنوي والمادي للمنطقة، بمواد إعلامية توثيقية وحوارية وتعليمية.

وبهذه الفلسفة والرؤية التي كانت وراء ميلاد قناة «الشرقية من كلباء»، انطلقت في سبتمبر 2016 قناة «الوسطى من الذيد»، ليكتمل بها عقد القنوات الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، وتعمل القناة على إبراز ملامح التطور والنهضة في شتى مجالات الحياة ‏في المنطقة الوسطى من الشارقة، التي تشمل مدن الذيد، ومليحة، والمدام، والبطائح، والمناطق التابعة لها، كما تتيح لمشاهديها متابعة سباقات الهجن والصيد بالصقور، والزراعة والنشاطات البرية المنوعة، والتعرف إلى معالم الجذب السياحي البيئي، المنتشرة في المنطقة.

وكما أكملت قناة الوسطى من الذيد عقد القنوات التلفزيونية، جاءت إذاعة «بلس 95» (Pulse 95 Radio) لتنضم إلى باقة الإذاعات التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، حيث انطلقت الإذاعة عبر أثير دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار: «قلب الشارقة» في مايو 2018، لتكون أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية من الشارقة، وتطرح باقة متنوعة من البرامج الحوارية والاجتماعية، والنشرات الإخبارية التي تربط المستمعين بأهم الأحداث المحلية والعالمية، إلى جانب الوصلات الموسيقية.

محطة جديدة على طريق التطوير

تماشياً مع استراتيجية الشارقة في النهوض بالعمل الإعلامي المؤسسي، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، في 20 يناير الجاري، مرسوماً أميرياً بتأسيس «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» التي أُلحقت بمجلس الشارقة للإعلام، لتواصل مسيرة مؤسسة الشارقة للإعلام في الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في الشارقة. واستناداً إلى هذا المرسوم آلت إلى الهيئة كافة حقوق وأصول والتزامات مؤسسة الشارقة للإعلام، كما انتقل جميع موظفو مؤسسة الشارقة للإعلام إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. واليوم، بعد مرور 30 عاماً، تقود «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» مسيرة الإعلام في الشارقة إلى محطة جديدة، تتخذ فيها خطوات واسعة في تطوير الطاقم المهني في المؤسسات التابعة لها، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي على مستوى الجودة والنوع، وفي الوقت ذاته تأكيد الرؤية التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، باعتبار الإعلام واحداً من الركائز الأساسية لمسيرة المشروع الحضاري للإمارة والدولة.

تدريب إعلامي

ترجمةً لحرصها على تنمية القطاع الإعلامي في الإمارة، وتطوير العمل في القنوات والإذاعات التابعة لها ضمت مؤسسة الشارقة للإعلام منذ انطلاقتها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، وهو مركز متخصص في مجال التدريب والتطوير الإعلامي بشقيه النظري والتطبيقي.

ولا يقتصر عمل المركز، الذي انطلق في العام 2005، على تدريب الكوادر الوظيفية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، وإنما يقدم خدمات استشارية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي للمؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في ذلك، ومنذ انطلاقته وحتى الآن نجح في تخريج أكثر من 4151 متدرباً.

برامج دينية

سعياً منها إلى تعزيز القيم الدينية والروحية والتربوية في المجتمع أطلقت «مؤسسة الشارقة للإعلام» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، التي تعنى بتعليم الكتاب الكريم حفظاً وفهماً وتطبيقاً، ونجحت الإذاعة من خلال سلسلة برامجها الدينية المتنوعة التي تبثها على مدار الساعة، في تقديم محتوى إعلامي مستمد من جوهر الشريعة الإسلامية، يخاطب عقول المستمعين وقلوبهم، بإشراف نخبة من الإعلاميين المتخصصين في الفقه والشريعة والتفسير، إلى جانب احتضانها نخبة مميزة من أصوات مرتلي ومجودي القرآن الكريم.