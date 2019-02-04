مادورو يتحدى الغرب ويحذر من حرب أهلية في فنزويلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الأول السبت، رفضه للضغوط الدولية المطالبة بتنحيه عن السلطة، داعياً مرة أخرى إلى إجراء انتخابات تشريعية، محذراً من نشوب حرب أهلية في البلاد، فيما انتهت أمس، المهلة الأوروبية له للدعوة إلى انتخابات رئاسية، في وقت لوحت فيه واشنطن بالخيار العسكري، وأكدت دول أوربية عزمها الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً للبلاد، الذي أعلن بدوره أن الشهر الجاري سيكون «حاسماًَ» لطرد مادورو من السلطة.

وأعرب مادورو، خلال تجمع لأنصاره وسط كراكاس، عن تأييده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال هذه السنة، ورفض الرئاسية، وأعلن عن زيادة عدد الجنود في الجيش، لمواجهة ما وصفها ب«الخطة المروعة» للولايات المتحدة. وحذر خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة «لاسيكستا»، من اندلاع حرب أهلية، قائلاً:«لا أحد يمكن أن يقول بالتأكيد إن مخاطر مثل هذا السيناريو ظاهرة للعيان»، مضيفاً «كل شيء يعتمد على درجة حماقة وعدوانية الإمبرياليين الشماليين (الولايات المتحدة) وحلفائها الغربيين». وقال: «أنا الرئيس الحقيقي لفنزويلا.».

وأعلنت سبع دول في الاتحاد الأوروبي، عزمها الاعتراف بزعيم المعارضة جوايدو رئيساً للبلاد بعد انتهاء المهلة. وفي مظاهرة للمعارضة بالقرب من كاراكاس، قال جوايدو للمتظاهرين: «سنبقى في الشوارع حتى تكون هناك حرية، وحكومة مؤقتة وانتخابات جديدة»، معلناً أن شهر فبراير الجاري سيكون «حاسماً» لطرد مادورو من السلطة.

وأشار جوايدو إلى قرب وصول وصول المساعدة الإنسانية التي أعلن عنها أمس الأول. وتقام نقاط تخزين في الجانب الآخر من الحدود في كولومبيا والبرازيل، وفي إحدى جزر الكاريبي، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستنقل هذه المساعدات بطلب من جوايدو. وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، على «تويتر»، فتح بلاده لثلاثة مراكز لجمع المساعدات بما فيها أغذية وأدوية، لفنزويلا. ورد مادورو: «لم نكن ولن نصبح بلداً متسولاً»، مضيفاً «هناك بعض الذين يشعرون أنهم متسولون من الإمبريالية ويبيعون وطنهم بعشرين مليون دولار»، ملمحاً بذلك إلى قيمة المساعدة الإنسانية التي وعدت بها واشنطن جوايدو.

وانضم أول سفير فنزويلي إلى جوايدو، إذ أعلن جوناثان فيلاسكو سفير كراكاس في العراق، في تسجيل فيديو أن الجمعية الوطنية هي «السلطة الشرعية الوحيدة».

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن استخدام القوة العسكرية في فنزويلا أحد الخيارات المطروحة للإطاحة بمادورو، وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية:«طلب لقائي وأنا رفضت ذلك. نحن على مسافة بعيدة جدا في هذه العملية». ومع انتهاء المهلة الأوروبية أمس، أكدت فرنسا والنمسا، أمس عزمهما الاعتراف بجوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، واصفين موقف مادورو ب«المهزلة»، فيما حذرت تركيا من تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة الاعتراف بجوايدو، بينما دعت روسيا المجتمع الدولي إلى حل المشكلات الاقتصادية لكاركاس، والكف عن أي تدخل «مدمر» في شؤونها. وتعقد مجموعة الاتصال حول فنزويلا اجتماعها الخميس المقبل في مونتيفيديو لدعم إجراء انتخابات مبكرة. (وكالات)