احتفالات السنة الصينية الجديدة تتواصل بباقة من الفعاليات الترفيهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الإمارات الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة بفعاليات متنوعة، واستقبلت «عالم فيراري أبوظبي»، السفير الصيني لدى الدولة ني جيان، الجمعة الماضي، ليرفع الستار عن الأنشطة المشوقة التي تقدمها المدينة الترفيهية.

وبعد كلمة ألقتها بيانكا ساموت مدير عام عالم فيراري أبوظبي، شارك السفير في الطقوس الشعبية الصينية مثل «تنقيط العيون» و«قطف الأوراق الخضراء» قبل بداية البرنامج الترفيهي، لتنطلق بعد ذلك الاحتفالات بموكب تقوده التنانين الراقصة، تبعه عرض حي لفرقة «شنيانج» للحركات البهلوانية الحائزة على عدة جوائز وعرض «شاولين مونكس».

وتقدم الاحتفالية مجموعة واسعة من الأنشطة والمرافق للزوار من كل الأعمار مثل عروض السيرك، والفنون القتالية، ومنطقة الفنون والحرف الصينية، وأكاديمية خليل للكونج فو، والمزيد من المفاجآت الأخرى.

من ناحية أخرى، أطلق مارينا مول أبوظبي مجموعة من الفعاليات تستمر حتى غد مع فرصة للتعرف على التراث العريق للحضارة الصينية.

ويتمكن الزوار من الاستمتاع بالتصميمات والديكورات الخاصة بالسنة الصينية الجديدة مع الفوانيس الورقية الصينية المعلقة في المركز التجاري.

واستمتع سكّان دبي وزوّارها باحتفالات رأس السنة الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضمّنت إقامة مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات المشوّقة في مختلف أنحاء الإمارة. وحظي زوّار دبي مول بمجموعة من العروض التي تجسّد الفن الصيني، في حين استضاف سيتي ووك من مراس القابضة مسيرة كرنفالية كبيرة على شارع المستقبل، والذي شارك فيه أكثر من 20 ألف شخص من مختلف الجنسيات ممن احتفلوا بالسنة الصينية الجديدة. وفي فندق أتلانتس النخلة، استمتع ضيوف المطاعم بعرض ترفيهي عالمي المستوى لرقصة الأسد التي تجولّت بين مختلف المطاعم في الفندق. كما شارك في الاحتفالات فندق «ذا بالاس داون تاون»، ومنتجع «باب الشمس»، إضافة إلى مطعم «نيو شنغهاي» بدبي مول، واستقبلوا العائلات والأصدقاء الذين احتفلوا بالمناسبة وتناولوا أشهى المأكولات المتنوعة.

ويحتفل «دبي مارينا مول» بباقة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة حتى 9 فبراير، وتزين المول بحلة صينية زاهية، مقدماً للزوار فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة التي تسلط الضوء على الفنون والثقافة الصينية الأصيلة. ويعد المعرض الصيني من أبرز ملامح الاحتفالات، مقدماً تحية للصين عبر التركيبات الفنية الجذابة، والعروض الترفيهية، والديكورات المميزة. وتتناغم في المعرض عناصر التراث والحداثة، وينثر البهجة بين الزوار عبر الفعاليات الترفيهية أنشطة الرسم بالسكر، وفنون الخط الصيني.

«دبي باركس» و«هلا» يفتتحان السوق الكرنفالي

افتتح أحمد الريس، رئيس الشؤون التجارية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»، وجين لي المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بدبي، سوق الصين الكرنفالي «هلا بالصين» في ريفرلاند دبي رسمياً في قلب «دبي باركس آند ريزورتس».

وأعدت الوجهة الرائدة في هذه المناسبة جدولاً حافلاً بالعروض الثقافية التقليدية المتميزة يستمر حتى 9 فبراير وتشمل التنانين الراقصة وتغيير وجوه الأوبرا ولصق الأشعار الصينية، علاوة على إقامة سوق الصين الكرنفالي الذي يقدم الأعمال الفنية الصينية المختلفة والحرف اليدوية وغيرها من المنتجات المذهلة.