سعودية ملكة الموهبة العربية في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت السعودية بسمة العتيبي، على لقب ملكة الموهبة العربية، لتفوقها في الغناء الأوبرالي لدى مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا، والتي جرت في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

تختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا عن غيرها من المسابقات، إذ لا تشترط مقاييس للجسد ولا ارتداء المتسابقات لملابس البحر، ولكن بدلاً عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة، كما أن اختيار لجنة التحكيم يتركز على الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدى الاندماج في خدمة المجتمع.

وكانت بسمة العتيبي المعروفة باسم BAZMA، انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية وكان عمرها 12 عاماً في عام 2012، ولم تكن تتقن الإنجليزية، وتعلّمتها من خلال الأغنيات الأمريكية، ما جعلها تعشق البوب الأمريكي.

وفي ال 16 من عمرها، كتبت أول أغنيه لها بعنوان Voodoo، وشاركت بها في مهرجان جوائز الموسيقى في لوس أنجلوس، وفازت كمغنية بوب لفئة الشباب، وحازت موافقة يوتيوب Vevo على إنشاء قناة باسم BazmaVevo، وفي العام نفسه أصدرت ألبومها الأول «خوف» وتم توزيعه في كل الأسواق التجارية، لتكون بذلك أول مغنية بوب أمريكية - سعودية.

دخلت العتيبي مجال التمثيل بدور رئيس في فيلم قصير، تناول قصة فتاة مراهقة تعاني الفصام. وكانت شركة الإنتاج تبحث عن موهبة قادرة على تجسيد الشخصية المريضة نفسياً وتم اختيار العتيبي من بين 100 متنافسة. ونالت في عام 2016 لقب أفضل مغنيه بوب لفئة الشباب في مهرجان الموسيقى (أكاديميا) في لوس أنجلوس، وفي العام نفسه، حازت جائزة أفضل مغنية وكاتبة أغاني بوب في معرض المواهب في تكساس.