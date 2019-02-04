الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى، الأحد، سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة، والخط الاسفلتى المؤدى لها بعد عملية نوعية قام بها أبطال اللواء 82 مشاة جبلى.
قال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بمروحيات التحالف نجحت فى عمليتها النوعية والسريعة، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات والقبض على أسرى.
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