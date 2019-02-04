إجراء فوري من قناة تجاه مذيع سعودي أساء لسيدة على الهواء (فيديو)

وأعلنت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حجب أحمد المالكي عن فقرة الحصاد التي يقدمها في برنامج "همثون".
وكانت مشاهدة للبرنامج اتصلت به هاتفيا، ودعت لأحد المتسابقين بالتوفيق، إلا أن المالكي رد عليها بشكل غير لائق واتهمها بـ"قلة الحياء"، قائلا: "تتصلين لتتغزلين وتقولين الله يعطيك العافية. ما هذه الجرأة وقلة الحياء؟ مثل هذه الاتصالات غير مقبولة".
وطالب العديدون بمعاقبة المذيع على سوء تصرفه مع المتصلة التي لم تقل سوى "الله يوفقك ويسعدك"، معتبرين رده يحمل إساءة للمرأة.
واعتذر المالكي، قائلا: "أعتذر لهذه المتصلة إن بدر مني سوء أو خطأ وعدم حسن تصرف في ردة فعل يمكن كانت قاسية"، مضيفا "كان بالإمكان الاكتفاء بقطع الاتصال دون ردة فعل".
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