وفاة نائب رئيس أركان #الجيش_اليمني متأثرًا بجروحه في الهجوم على قاعدة العند

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، وفاة نائب رئيس هيئة الأركان صالح الزنداني، متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم بطائرة مسيّرة شنه المتمردون الحوثيون على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.

وغرّد الإرياني على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلا: “اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيداً أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند”.

يشار إلى أن “الزنداني” كان من بين 11 شخصاً أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة في 10 يناير الجاري على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في محافظة لحج، وجرى نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفيات عدن، قبل أن توافيه المنية متأثرا بجروحه.