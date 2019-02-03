شكرا لقرائتكم خبر عن معلم بيشة يروي تفاصيل الاعتداء عليه من ولي أمر وأبنائه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المعلم تركي المعاوي، الذي تم الاعتداء عليه من قبل ولي أمر طالب وابنيه داخل فصله في بيشة، اليوم الأحد، تفاصيل وملابسات الحادث.

وأوضح المعلم في مداخلة له مع برنامج “معالي المواطن” على قناة mbc: أنه عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الأحد، تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى الفصل وحاولت أن أخرجهم ولكنهم قاموا بالاعتداء علي بدون سبب.

واستطرد المعلم قائلاً: “أحد الأبناء قام بالاعتداء علي في الفصل أثناء تأديتي عملي بحجة قيامي بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي”.

وأشار إلى أن مدير “تعليم بيشة” نايف سلطان الهاجري، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة قد باشرت صباح اليوم الأحد، التحقيق في واقعة الاعتداء على المعلم تركي المعاوي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.