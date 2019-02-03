الان تتابع هواوي تكشف النقاب عن جهازها القابل للطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تكشف شركة هواوي الصينية، رسميا، عن جهاز بشاشة قابلة للطي في مؤتمر الهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية، المقرر نهاية الشهر الجاري.

وقال تقرير لصحيفة “إنديان إكسبريس”، إن هواوي نشرت صورة توضح أن الإعلان عن الجهاز سيكون في 24 فبراير/شباط الجاري، لكن لم تذكر نوع الجهاز أو تكشف عن تصميمه.

فيما تحدثت تسريبات أن هواوي تستعد للكشف عن جهار لوحي بشاشة مرنة قابلة للطي؛ إذ يأتي بتصميم مختلف وتقنيات مختلفة عن أجهزة هواوي الحالية.

وتستغل الشركات الكبرى الأحداث الكبيرة للترويج لمنتجاتها؛ لذا يعد مؤتمر الهواتف المحمولة أنسب حدث للكشف عن مختلف الهواتف والأجهزة الذكية بتقنياتها الجديدة.

وتستعد معظم الشركات الكبرى في قطاع الأجهزة الذكية للكشف عن أجهزتها بتقنيات ثورية خلال عام 2019، ويبدو أن المعركة بين الأجهزة تنحصر بين شاشات قابلة للطي وتقنيات الجيل الخامس في الأجهزة.