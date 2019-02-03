ماذا كتب حاكم الشارقة في الكتيب التذكاري لدار الكتب المصرية؟

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حرص الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على كتابة كلمة تذكارية افتتحا بها كتيب زوار دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها.

وكتب القاسمي: "الحمد لله على الأمان في مصر، الحمد لله على الخير المنتشر، الحمد لله على جيل سيحافظ على مصر، الحمد لله الذي وهب مصر رجالا أخذ الحفاظ على مصر مسألة إيمانية والله أكبر وهذا اليوم يوم فخر أن نفتتح هذا الصرح أحد الأسلحة التي ستنير العقول... سلطان بن محمد القاسمي".

فيما كتب رئيس الوزراء "شرفت اليوم بصحبة صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة في إعادة افتتاح هذا الصرح الثقافي والحضاري العظيم وأدعو الله أن يحفظ مصر من كل سوء ودائما لمزيد من التقدم والرقي لكي تعود مصر لدورها القيادي العظيم على مستوى العالم... مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".