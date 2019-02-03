قرقاش: شتان بين من يستضيف البابا وشيخ الأزهر ومن يستضيف مفتى الارهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى دولة الإمارات، موضحا أنه شتان من يستضيف مفتى العنف والإرهاب ويصدر فتاوى استهداف المدنيين، ومن يستضيف البابا وشيخ الأزهر فى حوار المحبة والتواصل.

وكتب أنور قرقاش، قائلاً:"شتان بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ومن يصدر فتاوي تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل، المنطقة من خلال الرؤية الإيجابية تعزز موقعها في العالم وتعمق ارتباطها بالنهج الجامع للإنسانية".



أنور قرقاش

وأضاف:"نرحب ببيان قداسة البابا فرنسيس الذي يحث على السلام في اليمن.. يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن".

يذكر أنه قد استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، والتى تعد الزيارة الأولى للبابا لدول الخليج، حيث يشارك فى لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.