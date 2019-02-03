صنعاء تطالب الأمم المتحدة بالضغط لوقف التصعيد العسكري في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قالت خارجية الإنقاذ في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، إن "قوات تحالف العدوان نفذت أمس السبت، زحفين من الجهة الشرقية لمديرية الدريهمي في الحديدة المكتظة بالسكان وترزح تحت الحصار منذ 8 أشهر، إلى جانب استمرار الخروقات التي بلغت أكثر من 4600 خرق منذ سريان وقف إطلاق النار".

وأضافت أن "تحالف العدوان ومرتزقته مستمر في بناء التحصينات واستقدام التعزيزات، في الوقت الذي يواصل طيران العدوان تحليقه في مدينة الحديدة وعدد من المديريات ويقصف من حين إلى آخر، حيث شن 16 غارة مساء الخميس 31 يناير المنصرم".

وأكدت خارجية صنعاء "التزام الجيش واللجان الشعبية بأقصى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وما تم الالتزام به في السويد".

واعتبرت "خروقات العدوان ومرتزقته المتواصلة في الحديدة تحدياً سافراً للقرارات الأممية، وتهديدا خطيرا ينذر بنسف اتفاقات ستوكهولم، وإفشال الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن".

ودعت خارجية صنعاء "الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان ومرتزقته وقف التصعيد العسكري واحترام التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، والمضي في حل بقية الملفات خاصة فتح مطار صنعاء والاتفاق على الترتيبات الاقتصادية والدفع نحو مفاوضات الحل الشامل".