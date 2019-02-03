شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تحجب الرؤية على نجران.. و«أمن الطرق» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الأحد، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، ناشدتهم خلاله بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت في وقت سابق إلى نشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل “شرورة تمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة لها”، حيث أكدت أن الحالة ستنتهي في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم غدٍ الاثنين.