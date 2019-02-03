شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تعلن بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للإداريين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت إدارة تعليم الرياض إدخال رغبات النقل الداخلي للإداريين والإداريات، بدءاً من اليوم الأحد، حيث سيتم فتح النظام والبدء بتحديث جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية، ثم إغلاق النظام لتحديث البيانات، وبعدها تسجيل الرغبات لطالبي النقل الداخلي، ثم إغلاق النظام بعد إدخال الرغبات للنقل الداخلي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن طباعة استمارة الرغبات وبيانات طالبي وطالبات النقل بعد إقفال صفحة تسجيل الرغبات، وبعدها إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي على النظام.

وأضاف تعليم الرياض أنه يتبع ذلك فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي، وأخيراً إخلاء الطرف والمباشرة، موضحة أن تحديث وإدخال الرغبات يتم عن طريق بوابة الرياض التعليمية (هنا).