شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تتراجع وتعد بفك تشفير هواتفها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في سابقة الأولى من نوعها، كشف تقرير جديد أن السلطات الحكومية الروسية أكدت أن شركة “أبل” ستتعاون معها، لتتجاوب مع قانون تخزين البيانات الروسي الذي يقضي بتخزين بيانات المستخدمين محلياً داخل البلاد؛ وهو الأمر الذي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها مع شركة أبل التي طالما تباهت بحماية خصوصية بيانات مستخدميها.

ووفقاً لما نشره موقع foreignpolicy الأمريكي، أوضحت الهيئة الروسية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في البلاد Roskomnadzor، أن أبل قد تتجاوب مع طلبات فك تشفير البيانات وتقديمها للسلطات الأمنية بدون الحاجة لمذكرة رسمية.

فيما ستقوم شركة أبل بتخزين بعض بيانات المستخدمين الشخصية مثل الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف على الأراضي الروسية، لكن لا توجد أي تأكيدات عن باقي البيانات مثل الصور ومحتويات سحابة آي كلاود وغيرها.

وبموجب هذا الاتفاق بين الطرفين؛ فإن أبل ستحتفظ ببيانات المستخدمين لمدة 6 أشهر داخل روسيا، وكانت شركة أبل قد واجهت في وقت سابق موجة معارضة شديدة عندما تجاوبت لطلب صيني مشابه العام الماضي عندما قامت بنقل بيانات آي كلاود الخاصة بالمستخدمين الصينين إلى مخدمات شركة Guizhou – Cloud المحلية.