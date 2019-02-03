صحيفة الخليج الالكترونية نفت هيئة نزاهة ما تردد عبر وسائل التواصل من التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد. وردت نزاهة عبر استفسار أحد الأشخاص عن صحة ما تردد من التشهير بالمتورطين في الفساد بالقول: لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من نزاهة ينشر عبر قنواتها الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر #نزاهة تكشف حقيقة التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.