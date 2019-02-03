سقوط طفل وعامل سوداني في بئر مزرعة بالرس

صحيفة الخليج الالكترونية أنقذت فرق الانقاذ بالدفاع المدني بمحافظة الرس طفل وعامل سقطا في بئر بمزرعة. وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم اباالخيل أن مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس تلقى بلاغاً عن حادث سقوط طفل يبلغ من العمر سبع سنوات داخل بئر بعمق 15 متر وقطرها 2متر و مقيم سوداني حاول إنقاذ الطفل في الساعة صباح اليوم الأحد. وتمت مباشرة الحادث وإخراجهما بعد تعرضهما لاصابات مختلفة.

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