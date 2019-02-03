شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يكشف عن توقعاته لطقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: زفَّ خبير الأرصاد والمناخ، حسن كراني، بشرى سارة لجميع سكان ومقيمي دول الخليج بشأن طقس الأيام المقبلة. وقال “كراني” عبر “تويتر”: “أبشروا يا عواصم الخليج.. سماء ممطرة يتمركز نشاط أمطارها على شرق العاصمة الرياض، وعواصم الخليج خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة”. وأضاف متوقعاً: “الأمطار يصاحبها رعد وبردية ورياح هابطة”، مطالباً الجميع بتوخي الحيطة والحذر خاصة في الأماكن المفتوحة.

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