شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتفاعل مع حادث تسرب النفط بـ«الشعيبة» وتوجه رسالة للمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها باشرت من خلال فرق الهيئة أعمالها الميدانية والتنسيقية مع الجهات المعنية وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى؛ وذلك استكمالاً لمتابعة حادث التسرب النفطي بساحل الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة الذي رُصد يوم الخميس الماضي.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه جرى التنسيق مع القطاعات المعنية؛ لسرعة بدء عملية إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية للهيئة قامت باتخاذ الإجراءات المعنية للتعرف على مصدر التلوث من خلال الوقوف على المصادر المحتملة مثل مراسي الوسائط البحرية للتحقق من تطبيقها الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البحري، كما تم طلب سجل الوسائط البحرية التي أبحرت خلال الـ72 ساعة الماضية لمنطقة الشعيبة.

وقامت الفرق بمسح ما يقارب 13 كيلومتراً لشاطئ الشعيبة؛ لتحديد المناطق المتأثرة من جراء التلوث، حيث أظهرت النتائج تأثر الشاطئ الرملي بالزيت بطول 1400متر وعرض متفاوت يتراوح ما بين (30 سم – 50 سم) وبعمق يتراوح (0.5سم – 5 سم)، وما زالت المتابعة الميدانية مستمرة لمراقبة الموقع، كما دعت الهيئة رواد الشاطئ والمتنزهين والصيادين إلى الابتعاد عن منطقة التلوث حفاظاً على صحتهم.