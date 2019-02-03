شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز (تبعد حوالي 256 كيلو متراً جنوب العاصمة صنعاء). وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (ستمبرنت)، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعات من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع في (عزلة الأقروض)، وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة التسلل وإجبار الميليشيا على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني أسرت خلال الهجوم أحد عناصر ميليشيا الحوثي.

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