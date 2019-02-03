ليبيا: 142 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة في بنغازي

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بنغازي- سبوتنيك. وقال الورفلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "العدد الكامل داخل مركز إيواء قنفودة 142 مهاجرا غير شرعي، من مختلف الجنسيات المصرية والتشادية والسودانية، ومن بينهم 19 من الجنسية الباكستانية حيث ألقي القبض عليهم داخل مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي".
© REUTERS / MOAS/Jason Florio
وأشار الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الهجرة في بنغازي إلى أن "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى قام اليوم بنقل 25 مهاجرا غير شرعي من مركز إيواء قنفودة إلى مركز إيواء البيضاء (شرقي بنغازي) من الجنسية المصرية لا يحملون أوراقا رسمية بينهم 3 نساء، وذلك بناء على تعليمات مدير فروع المنطقة الشرقية العميد إدريس الكاتب".
وباتت قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا منذ 2011 أزمة كبيرة لدول أوروبا إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.
وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون من الصحراء الليبية وكذلك عبر المنافذ البرية، مصر وتشاد وغيرها، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.
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