شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. حصر أولياء الأمور الرافضين لـ«تطعيم» أبنائهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعمل كل من وزارتَيْ التعليم والصحة على حصر أولياء أمور الطلاب الرافضين تطعيم أبنائهم، بعد حثهم على استكمال التطعيمات، والرفع بأسمائهم لتوجيهها للجهات المختصة.
وأوضحت تقارير أن وزارة الصحة – ممثلة في الرعاية الصحية الأولية – ذكرت أن نسبة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس انخفضت.
وطالبت الصحة، بضرورة حث أولياء الأمور على استكمال تطعيمات أبنائهم، وفي حال وجود رفض أو تأخر في التطعيم يتم حصر أولياء الأمور، وتسجيل أسمائهم، والرفع بها لإحالتها للجهات النظامية؛ لأن ذلك يصنف ضمن أشكال الإهمال والعنف الأسري الذي يعاقب عليه النظام؛ برغم تقديم وزارة الصحة لمبادرات لتحفيز المدارس ورواد الفصول وطلاب الصف الأول الابتدائي لاستكمال تطعيماتهم.
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