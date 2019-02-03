القاهرة تعلن الإفراج عن 5 مصريين كانوا محتجزين بإيران

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر، الأحد، الإفراج عن 5 من مواطنيها كانوا محتجزين في إيران منذ نحو شهر.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن جهودها تكللت بالنجاح في الإفراج عن 5 مصريين محتجزين لدى السلطات الإيرانية؛ بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي.

وأشار البيان إلى إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالمصريين الخمسة، مؤكدا سلامتهم وأنهم في حالة جيدة بعد الإفراج عنهم.

ونهاية العام الماضي، أفادت الخارجية المصرية، عبر بيان، باحتجاز الصيادين في إيران بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في السعودية، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي.

ولم يتطرق بيان الخارجية اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانوا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة "دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية" بالقرب من جزيرة أبو موسى.

وسبق أن أكدت القاهرة متابعتها للواقعتين، واستمرار جهودها للإفراج عن المصريين المحتجزين.

وقطعت طهران علاقاتها مع القاهرة عام 1980 بعد عام واحد من الثورة الإسلامية الإيرانية ومن توقيع مصر لاتفاقية سلام مع إسرائيل، واستضافة مصر لشاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي الذي مات ودفن فيها. لكن البلدين تبادلا لاحقا فتح مكاتب رعاية مصالح.

