إسرائيل تشرع ببناء جدار معدني بطول 65 كيلومترا على حدود غزة

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا، الأحد، شروع إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي ببناء جدار فوق الأرض في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتنياهو قوله خلال جلسة للحكومة، إن الهدف من الجدار هو منع تسلل المسلحين من القطاع إلى الجانب الإسرائيلي.

ويمتد الجدار فوق الأرض على المقاطع التي بنيت فيها المنظومة المضادة للأنفاق تحت الأرض، وسيكون بطول 65 كيلومترا وبارتفاع يصل إلى ستة أمتار.



وأضاف نتنياهو في تهديد مباشر للفلسطينيين بقطاع غزة أن "عليهم أن يدركوا أنه إن لم يحافظوا على الهدوء فلن نتردد في التحرك ضدهم".



وحسب الصحيفة سيتم دمج الجزء الغربي من الجدار إلى المنظومة التي أنشأتها إسرائيل تحت وفوق الماء في البحر المتوسط شمال القطاع لمنع تسلل غواصين فلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية القريبة.

وجنوبا سيصل الجدار إلى معبر "كرم أبو سالم" القريب من الحدود المصرية مع قطاع غزة.



وذكرت الصحيفة المقربة من حزب الليكود الحاكم أن الجدار سيكون متينا ومزودا بأنظمة أمنية حديثة وقد يصل وزنه إلى 20 ألف طن من المواد المعدنية.



وستتولى إدارة الحدود ومناطق التماس في وزارة الدفاع الإسرائيلية عملية بناء الجدار، وستتولى عمليات الصيانة بعد الانتهاء من بنائه، وفق المصدر.



ولم تنه إسرائيل بناء المنظومة تحت الأرضية بعد، لذلك سيتواصل العمل في بنائها بالتزامن مع عمليات بناء الجدار.