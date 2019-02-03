توقيف 274 مصريا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، توقيف 274 من مواطنيها حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، "أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح (غرب) بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود، اليوم، محاولة تسلل 274 شخصا".

وأوضحت أنهم جميع المقبوض عليهم مصريون، "وكانوا يشروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم (تتبع محافظة مطروح)".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.

وبحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، تمثل مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.



ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار، تشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

