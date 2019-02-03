وزارة_التجارة تستدعي 7492 مركبة تويوتا “أفالون” لخلل في حزام الأمان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد استدعاء 7492 مركبة تويوتا “أفالون” موديل 2012؛ لوجود خلل في مشبك حزام الأمان الأمامي قد يؤدي إلى عدم عمل الوسائد الهوائية بالشكل الصحيح، ما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة حائزي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل وتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً؛ بعد التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال الرابط recalls.sa حفاظاً على سلامتهم.