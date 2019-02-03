بدء تطبيق برنامج ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية في مدارس الثانوية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع وزارة التعليم بدء تطبيق برنامج ريادة الأعمال في مدارس المرحلة الثانوية في المملكة، وذلك لدمج الفكر الريادي ومهارات ريادة الأعمال والعمل الحر ضمن المناهج والمقررات الدراسية بواقع 5 حصص أسبوعياً، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج في منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

ويركز البرنامج على ربط تعميق مفهوم ريادة الأعمال وإكساب الطلبة بالمهارات اللازمة للعمل الحر وربطها بالمهارات الحياتية والعملية الأساسية مثل مهارات التواصل، القيادة، الإبداع، حل المشكلات، إدارة المخاطر، والعمل الجماعي.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع تجريبي تحت إشراف ومتابعة من فريق عمل “منشآت” ووزارة التعليم يستمر تطبيقه خلال فصلين دراسيين، إذ يشارك في البرنامج العديد من المعلمين والمشرفين ومدراء المدارس ومدراء التعليم بعد حضورهم دورتين مكثفتين مدة كل منها خمسة أيام تعنى بالمهارات وطرق تدريس ريادة الأعمال والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في مجال تدريس ريادة الأعمال يتخللها إشراف وتقويم مستمر للمشاركين.

وتسعى “منشآت” بالتعاون مع وزارة التعليم، إلى إكساب المعلمين والمعلمات أساليب التعليم الابتكارية والأسس العلمية لتطبيق وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر والصفات والمهارات الريادية اللازمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار من الطلاب والطالبات، إضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنشاء مشروعهم التجاري وبدء عالم الأعمال وفي هذا الصدد سيكون هناك تقييم مستمر للطلاب خلال الفصلين الدراسيين إضافة إلى ذلك ستجرى مسابقة بين المدارس لأفضل مشروع طلابي لريادة الاعمال ومنحهم شهادة دبلوم عالمية.

الجدير بالذكر، أن برنامج تعليم ريادة الأعمال في المدارس الثانوية يأتي ضمن اتفاقية تعاون بين منشآت ووزارة التعليم، والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر ودعم الفكر الريادي، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال في التعليم العام والجامعي، حرصاً على دعم ريادة الأعمال والمنشآت الناشئة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.