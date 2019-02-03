شكرا لقرائتكم خبر عن سبعينية تلتحق بمقاعد الدراسة في مكة.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
التحقت امرأة في السبعين من العمر بمقاعد الدراسة في مكة المكرمة، وتمكنت من تعلم القراءة والكتابة، وحفظ جداول الضرب.
وقالت نورة البقمي: إن ما دفعها لتعلم القراءة أنها كانت عندما تذهب إلى الحرم المكي وتجد الناس من حولها منكبّين على تلاوة القرآن الكريم، كانت تتحسر وتبكي لعدم قدرتها على القراءة.
وعبرت البقمي عن السعادة التي تعيشها الآن بعد تمكنها من قراءة القرآن والأحاديث النبوية، داعية الفتيات والأمهات ممن لا يُجدن القراءة لتعلمها حتى يتفقهن في أمور دينهن، ويعبدن الله تعالى على الوجه الأكمل.
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