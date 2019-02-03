صحف سعودية: وفاة 3 محتجزين تفاقم التوتر في السودان

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الصحف تناولت إعلان الأردن موافقته على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في عمّان الأسبوع المقبل

أبرزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في السودان واستضافة الأردن جولة من المباحثات اليمنية، كما تناولت العديد من الموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى وصف الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بأنها صوت محترم له مطالب مشروعة، لكنه أكد أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات. وقال موسى للصحفيين في الخرطوم، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هي "صوت محترم يجب أن يسمع وهي تحرك شبابي محترم، وهي مطالب مشروعة".

وأضاف: "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات"، موضحا أن حكومته على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية، وأبدى انفتاحه لدعوة كل العالم لمراقبتها. وتحت عنوان "وفاة 3 محتجزين تفاقم التوتر في السودان"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وفاة ثلاثة محتجزين في ظروف غامضة خلال وجودهم

وأضاف: "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات"، موضحا أن حكومته على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية، وأبدى انفتاحه لدعوة كل العالم لمراقبتها. وتحت عنوان "وفاة 3 محتجزين تفاقم التوتر في السودان"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وفاة ثلاثة محتجزين في ظروف غامضة خلال وجودهم في معتقلات جهاز الأمن فاقمت التوتر في السودان، أمس.

وأكد بيان صادر عن تجمع المهنيين، أمس، وفاة فائز عبد الله عمر، وحسن طلقا، وكلاهما من جنوب كردفان، وأحمد الخير، من مدينة خشم القربة، "بعد احتجازهم في أحد بيوت الأشباح"، في إشارة إلى معتقلات جهاز الأمن.

وقالت أسرة قتيل خشم القربة إن ابنها، الذي يعمل مدرساً، قُتل بالتعذيب داخل مباني جهاز الأمن، بعد أن اقتادوه من منزله، الخميس الماضي. وحول التطورات اليمنية، أفادت صحيفة "الحياة" بأن الأردن أعلن موافقته على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في عمّان الأسبوع المقبل لبحث اتفاق الأسرى. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي أمس السبت: "الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين".

وأشارت "الشرق الأوسط"، إلى أن مصادر يمنية رجحت أن يجري الاتفاق يوم الثلاثاء الخامس من فبراير الحالي، بيد أن المصادر الرسمية لم تؤكد ذلك حتى الليلة الماضية. وتحت عنوان "روسيا ترد على أمريكا وتعلِّق العمل بمعاهدة الصواريخ"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن موسكو أعلنت تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وذلك حسب ما ذكره الكرملين. وذكر بيان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ هذا القرار رداً على إعلان البيت الأبيض تعليق العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع روسيا، بحسب وكالة "سبوتنيك الروسية". وحسب بيان للكرملين، قال بوتين في لقاء بوزيري الدفاع سيرجي شويجو، والخارجية سيرجي لافروف، السبت "روسيا كذلك علّقت معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى". فيما أشارت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "واشنطن توافق على منطقة أمنية وتتمسك بـ"التنف"، أن مصادر دبلوماسية غربية أكدت أمس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة منطقة أمنية شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ إيران.

محليا، كشفت "الوطن" تحت عنوان "10 مناطق في مرمى الجراد"، أن المملكة تمر حاليا بفترة نشاط متزايد في تحركات الجراد الصحراوي على ساحل البحر الأحمر، بسبب المنخفضات الجوية القادمة من شرق إفريقيا. ووضع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة خطة مكافحة على مدار العام، تشمل التكاثر الشتوي والربيعي في 10 مناطق يتوقع وصول الجراد إليها.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر، خطاب مفبرك مزور. وأوضحت المصادر أن طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها؛ وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلاً من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.

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