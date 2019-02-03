هي الثانية منذ 8 أشهر.. أمير قطر يزور الكويت غدًا الاثنين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هي الثانية خلال 8 أشهر، يزور أمير دولة قطر تميم بن حمد دولة الكويت، غدا الاثنين في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، إن وفدًا رسميًا سيرافق أمير قطر، ولم تذكر الوكالة مدة الزيارة، ولا أسماء أعضاء الوفد المرافق.

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في مايو الماضي، وقدم خلالها لنظيره الكويتي.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في الخامس من يونيو 2017، حيث قطعت كلًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر؛ متهمة إياها بتمويل الإرهاب.

إلا أن العلاقات بين الكويت وقطر شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكّدت قطر استعدادها للحوار مع دول الحصار لحل الخلاف، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في أكتوبر الماضي، إن "الباب مفتوح للحوار مع دول الحصار، وإن أي اتفاق جديد سيكون على أسس واضحة"، مضيفاً أن "حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون وفق قواعد جديدة تبدأ بالاعتذار، ثم فك الحصار قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات".