البابا فرنسيس يدعو إلى "احترام اتفاق" الهدنة في اليمن

اسماء السيد - الفاتيكان: حض البابا فرانسيس الأحد أطراف النزاع في اليمن على "العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة" لصالح هدنة في مدينة الحديدة، تعتبر ضرورية لايصال المساعدات الإنسانية.

كان البابا يتحدث في الفاتيكان بعد الصلاة قبل ساعة من رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، عن المشاركة في تسوية النزاع في اليمن.

وقال إنه "يوجّه نداء إلى الجماعة الدولية والأطراف المعنية كي تلتزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه ويضمن توزيع المواد الغذائية ويعمل من أجل خير الشعب".

وأضاف في عبارة مرتجلة لم ترد في نص خطابه الاصلي "انني أتابع بقلق كبير الأزمة الإنسانية في اليمن. لقد تعرض السكان للانهاك بسبب النزاع الطويل وكثير من الأطفال يعانون الجوع، لكننا لا نستطيع الوصول إلى مستودعات الطعام".

ولفت الحبر الاعظم إلى "أن صرخة هؤلاء الأطفال وذويهم ترتفع إلى حضرة الله".

وشدد البابا الارجنتيني الذي يدعو المؤمنين للصلاة من اجل هذا البلد على "وجود أطفال كثيرين في هذا البلد يعانون من الجوع والعطش ويواجهون خطر الموت".

من المقرر أن يعقد البابا اجتماعاً خاصاً الاثنين مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقد يبحث البابا معه الاوضاع في اليمن المجاور.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذّاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظّمة الصحّة العالميّة، بينما تقول منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.