بابا الفاتيكان في زيارة تاريخية إلى الإمارات

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يصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق الأحد ، ليصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية.

وقد تلقى البابا دعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر لحوار الأديان.

وسيقام خلال هذه الزيارة التاريخية أيضا قداس الثلاثاء الذي من المتوقع أن يجتذب نحو 120 ألف شخص.

ومن المتوقع أيضا أن يدلي البابا بتصريحات حول الحرب في اليمن.

وسبق أن أدان البابا فرانسيس الصراع في اليمن، الذي تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.

وفي العام الماضي، ناشد البابا المجتمع الدولي بضرورة "تفادي تدهور الوضع الإنساني المأساوي" في اليمن.

ويقطن الإمارات العربية المتحدة نحو مليون مسيحي من طائفة الروم الكاثوليك، معظمهم من الفلبين أو الهند.

وقال البابا في رسالة عبر مقطع فيديو يوم الخميس الماضي، "أنا سعيد بهذه المناسبة، وقد قدر لي الرب أن أكتب، على أرضكم العزيزة، صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان".

كما أضاف البابا أن "الإيمان بالله يوحد ولا يفرق، إنه يقربنا من بعضنا رغم الاختلافات، إنه يبعدنا عن العداء والكراهية".

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وأشاد البابا بدولة الإمارات العربية المتحدة وقال إنها "أرض تحاول أن تكون نموذجا للتعايش والأخوة الإنسانية، ومكانا للقاء الحضارات والثقافات المتنوعة".

وخلال وجوده في أبو ظبي، سيلتقي البابا أيضاً شيخ الأزهر أحمد الطيب.

ويقول مراد الشيشاني، موفد بي بي سي عربي إلى أبو ظبي، إن الفاتيكان يأمل أن تخفف زيارة البابا القيود المفروضة على بناء الكنائس في المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث تحظر أماكن العبادة لغير المسلمين.

ويقول مسؤولو الفاتيكان إنهم بحاجة إلى حضور أقوى للكنيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتخدم المجتمع الكاثوليكي هناك.