إحالة «طبيب كفر الشيخ» قاتل زوجته وأطفاله الـ3 للمفتي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم، بإحالة أول الطبيب المتهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشار شريف قورة، والمستشار محمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا.

وأمرت هيئة المحكمة بإحالة أوراق قضية المتهم "أحمد عبدالله زكي، الطبيب بالوحدة الصحية بسخا"، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيب كفر الشيخ" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يذكر أن الطبيب أحمد عبد الله، اعترف أمام هيئة المحكمة بجريمته قائلا: "أنا معترف بقتلهم لأسباب خاصة ومش عاوز دفاع، أنا اللي قتلتهم"، وسأله رئيس المحكمة بعد أن طلب إخراجه من القفص والاقتراب من منصة المحكمة، قائلا، ما سبب قتلك لزوجتك، فأجابه، أسباب خاصة وأرفض وجود محامي للدفاع عني، ليقاطعه القاضي، ولكن وجود دفاع لك حق دستوري لك شئت أم أبيت.

ووصفه ممثل النيابة العامة، بـ"السفاح" الذي استحل دما حرمه الله، وحاول إخفاء جريمته بتوجهه إلى البنك الأهلي ثم إخفاء المسروقات وعاد ليبلغ حارس العمارة أنه عثر على زوجته وأطفاله الـ3 مذبوحين داخل شقتهم، مضيفا أنه حاول الهروب من جريمته إلا أنه لم يستطع، وأن توسلات أطفاله لم تشفع لهم.

يذكر أنه تم العثور على جثة "منى فتحي السجيني، إخصائية تحاليل، 30 سنة"، وبجوارها جثة ابنتها "ليلى"، 5 سنوات، وفي غرفة النوم، وجثة الطفلين "عبدالله" 8 سنوات، و"عمر" 6 سنوات، مذبوحين، أخر يوم في العام الماضي.

وأبلغ زوج الطبيبة الشرطة عن مقتل زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منزل الزوجية، الذي يقع ببرج عمر بن الخطاب بالطابق الخامس بحي سخا، وتبين أنه المتهم بقتلهم جميعاً لوجود خلافات أسرية، ووقيدت القضية تحت رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019 كلي كفرالشيخ.