مجلس النواب يوافق على تعديل التعريفة الجمركية

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كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.

ونص التقرير، على أن التعريفة الجمركية هي إحدى الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول، وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية الجات، لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلى أو العالمي.

وأضاف التقرير، أن ذلك القرار يأتى في ظل اتجاه الاقتصاد المصري نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، وما ترتب على ذلك من تبني سياسات متدرجة لتحرير التجارة الخارجية، حيث شهد نظام التعريفة الجمركية عددا من الإصلاحات الجزئية

وأوضح التقرير، أن بناء على ذلك القرار، سيكون هناك آثار إيجابية واسعة النطاق، وعلي النحو الذي يوسع من دائرة النشاط الاقتصادي في المدي المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية، ويرفع من مستوى الرفاهية للمجتمع، بالإضافة إلى مزيد من اتاحة الفرصة للمنتج المحلى ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج. ​