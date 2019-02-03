دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع قطاع الهواتف الذكية في LG يسجل إنخفاض أخر في الإيرادات ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد إنتهاء الربع الرابع من عام 2018 تكون جميع الشركات بمشاركة إيراداتها وأرباحها المالية التي حققتها في الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2018، والبعض يبتاهي بالنتائج التي حققها، والبعض الأخر يتردد في الكشف عما حققوه، ومن هذه الشركات هي شركة LG للهواتف الذكية.

في الوقت الذي تتحسن فيه وتتطور فيه قطاعات الشركة الأخرى، إلا أن القطاع المسؤول عن هواتفها الذكية مازال يواصل رحلته في دوامة الهبوط، فوفقًا للنتائج المالية التي أصدرتها الشركة التي تخص الربع الرابع من عام 2018، فبلغت نسبة أرباح قطاع الهواتف الذكية ل LG 1.51 مليار دولار مما ساهم في إجمالي إيرادات عام 2018 بالكامل والتي بلغت 7.08 مليار دولار.

لكن في الواقع عند مقارنة نسبة أرباح قطاع الهواتف الذكية ل LG الذ يبلغ 1.5 مليار دولار بإرادات الربع الثالث من عام 2018، فسنجد أن الإرادات قد إنخفضت بنسبة بلغت 16%.

لكن على الجانب الأخر يتطلع المسؤولون التنفيذيون ل LG بتغيير هذا الإتجاه السلبي في عام 2019، وذلك عن طريق تمكين هواتفها القادمة من دعم شبكة 5G، كما أنه يجب أن يكون هناك تنوع كبير في خط إنتاج هواتف LG، وإتخاذ بعض الإجراءات الصارمة لمواجهة هذه المشكلة.

المصدر

هذا الموضوع قطاع الهواتف الذكية في LG يسجل إنخفاض أخر في الإيرادات ظهر على التقنية بلا حدود.