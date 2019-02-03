دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Modern Combat: Blackout قريبًا على أجهزة نينتندو سويتش

أعلنت الشركة الرائدة في مجال تطوير الألعاب، Gameloft، عن عملها لإطلاق نسخة من لعبة Modern Combat: Blackout في الأيام القادمة على أجهزة نينتندو سويتش. ستكون مستوحاة من لعبة Modern Combat 5 التي تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة على الأجهزة المحمولة.

وتعتبر لعبة Modern Combat 5 واحدة من أشهر وأفضل الألعاب في مجال إطلاق النار بمنظور الشخص الواحد، وقد حققت نجاح باهر بين المستخدمين خلال الفترة الماضية. وستعمل الشركة المطورة على توفير مزايا اللعبة مع النسخة الجديدة Modern Combat: Blackout ليستمتع مستخدمي نينتندو سويتش بها.

يمكن للاعبين الاختيار بين الفئة المناسبة، ووضع اللاعبين المتعديين عالي القوة، وكذلك الحماية الفردية المكثفة، بجانب ميزة التقدم الموحد والعديد من عناصر التحكم.

وتحدث كارلوس زاراتي، مدير لعبة Modern Combat: Blackout في شركة Gameloft بقوله: ” “يعتبر امتياز Modern Combat علامة بارزة في ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول (FPS) منذ صدور نسختها الأولى عام 2009”. وأضاف “نشعر بإثارة بالغة إزاء طرح امتياز ألعاب Modern Combat على أجهزة نينتندو سويتش لنتيح لمستخدميها استكشاف تجربة ألعاب مثيرة في الوضعين الفردي ومتعدد اللاعبين.”

يُذكر أن اللعب سيتم طرحها في الأيام القادمة بسعر 19.99 دولارًا، وبشكل حصري على متجر Nintendo eShop.

التدوينة لعبة Modern Combat: Blackout قريبًا على أجهزة نينتندو سويتش ظهرت أولاً على عالم التقنية.