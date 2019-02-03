شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بأستراليا تُحذر مواطنيها فى ولاية كوينزلاند من الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت السفارة السعودية فى أستراليا، كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين، بولاية كوينزلاند، بتوخى الحيطة والحذر من احتمالية وقوع فيضانات فى بعض المناطق التى أعلنت عنها الولاية.

وقالت السفارة السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا تنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بولاية كوينزلاند، بتوخى الحيطة والحذر من احتمالية وقوع فيضانات فى بعض المناطق التى أعلنت عنها الولاية، نظرًا لفتح بعض السدود بسبب تواصل الأمطار الغزيرة".



تدوينة السفارة السعودية فى أستراليا

وأضافت سفارة المملكة، "نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن"، مُشيرة إلى أنه يمكن التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم: 0061432257277، أو عبر الرقم الموحد لشؤون السعوديين فى الخارج: 0096692003334.

ويشار إلى أن فيضانات غير مسبوقة منذ قرن، حولت الشوارع إلى أنهار، وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم فى شمال شرق أستراليا، حيث حذرت السلطات من الأعاصير ومن إمكانية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيما قال مدير مكتب الأرصاد بروس جان، لوسائل إعلام، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة فى الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تغمر المياه نحو 20 ألف منزل فى حال تواصل هطول الأمطار.

من جانبها، دعت أنستازيا بالازوك رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، السكان إلى توخى الحذر، مشيرة إلى أن هذه التطورات تحصل كل مئة عام، موضحة أن الكهرباء انقطعت عن آلاف السكان فى مدينة تاونسفيل فى ولاية كوينزلاند، بينما أغلقت الطرقات بفعل الفيضانات.